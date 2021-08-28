Afganistan'da 2 üst düzey DEAŞ'lı öldürüldü

ABD Savunma Bakanlığı, Afganistan’da terör örgütü DEAŞ’a düzenlenen hava saldırısında 2 üst düzey örgüt üyesinin öldürüldüğünü, 1 DEAŞ'lının da yaralandığını açıkladı.

GÜNDEM 28.08.2021, 19:59
Afganistan'da 2 üst düzey DEAŞ'lı öldürüldü

Çekilme başladı

Pentagon Sözcüsü John Kirby, Amerikan askerlerinin Kabil Havalimanı'ndan çekilmeye başladığını da söyledi.

ABD ordusu, Afganistan'ın Nangahar vilayetinde, Kabil havalimanına yönelik saldırıların ardından insansız hava aracıyla operasyon düzenlemişti.

#Afganistan #abd #deaş #AksuTV #Aksutvahber
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