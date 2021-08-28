Afganistan'da 2 üst düzey DEAŞ'lı öldürüldü
ABD Savunma Bakanlığı, Afganistan’da terör örgütü DEAŞ’a düzenlenen hava saldırısında 2 üst düzey örgüt üyesinin öldürüldüğünü, 1 DEAŞ'lının da yaralandığını açıkladı.
GÜNDEM 28.08.2021, 19:59
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Pentagon Sözcüsü John Kirby, Amerikan askerlerinin Kabil Havalimanı'ndan çekilmeye başladığını da söyledi.
ABD ordusu, Afganistan'ın Nangahar vilayetinde, Kabil havalimanına yönelik saldırıların ardından insansız hava aracıyla operasyon düzenlemişti.
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