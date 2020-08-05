Ahmet Davutoğlu'ndan ittifak iddiasına yanıt!

İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin konuşan Davutoğlu şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul Sözleşmesi'nin başlığı şudur, 'Kadına karşı şiddetin ve aile içi şiddetin önlenmesine yönelik uluslararası sözleşme' Esası budur, diğer bütün maddeler buna göre yorumlanır. Bunu bir yönetmelik veya yasa zannediyorlar, bu sadece bir çerçeve metindir.

İstanbul Sözleşmesi bir genel ilkeler rehberidir, onu uygulayacak olan sizsiniz. Türkiye'yi temel ahlaki meselelerde müeyyide altına sokan bir madde söz konusu değil."

Davutoğlu, MHP'den ihraç edilen Milletvekili Erhan Usta ile Abdussamed Polat’ın nikahında aynı masada görüntülendiği DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile ittifak görüşmesi yaptığı iddiasına yanıt verdi.

"GÖNÜL İSTERDİ Kİ..."

"Bayramlaşma konusunda bile kutuplaşan bir toplum, düğün resmine haklı olarak bir şey yükler. Gönül isterdi ki herkes orada olsa, düğünlerde bütün liderler bir araya gelse, düğünlerde, bayramlaşmalarda bile parçalanmamış olsak.."