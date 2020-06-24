AK Parti'den CHP'ye 'baro paketi' ziyareti!

AK Parti ile CHP baro paketini görüşmek için bir araya geliyor. Kritik görüşme saat 14.00'te gerçekleşecek. Görüşme grup başkanvekilleri düzeyinde yapılacak.

AK Parti grup başkanvekilleri, CHP Genel Merkezi'ne giderek CHP'li vekilleri ziyaret edecek. AK Parti Grubu, ardından saat 16.00'da da İYİ Parti Grupbaşkanvekillerini ziyaret edecek.