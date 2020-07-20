AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, musiki muallim mektebi sohbetleri’nin konuğu oldu

Mamak Belediyesi’nin Ramazan Ayı’na damga vuran ve sonrasında yoğun istek üzerine ayda iki kez özel konu ve konuklarıyla dijital ortamda vatandaşlarla buluşan sosyal medya programı Musiki Muallim mektebi Sohbetleri, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş milletvekili Mahir Ünal’ı konuk etti.



Moderatörlüğünü Serdar Tuncer’in yaptığı programda Ünal, kültür, sanat ve hayata dair soruların yanı sıra gündeme ilişkin de açıklamalarda bulundu.



Ayasofya’nın yeniden cami statüsü kazanmasına ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal, “ Ayasofya benim gönlümde Türk’ün kızıl elmalarından birisidir ifadelerini kullandı.



Başkan Ünal sözlerine şöyle devam etti; “Türklük dediğimiz şey bir ırkla izah edilecek bir şey değil, tarihsel ve sosyolojik bir şeydir. Türk’ün kızıl elmalarından biri olarak Ayasofya Fatih Sultan Mehmet ile beraber fetih olundu. Ayasofya dediğimde benim aklıma Fatih ve Fatih’in vasiyetnamesi, Ayasofya’yı kendi şahsi mülkü olarak, fethin nişanesi olarak vakfetmesi ve vakıf senedi hazırlaması geliyor. Vasiyetnameyi okuduğumuzda Fatih’in ne yapmaya çalıştığını görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, Danıştay kararından sonra millete seslendi ve seslenişinde dikkat edin vakıf senedini ve Fatih’in bizatihi Ayasofya ile ilgili vasiyetini bizlerle paylaştı. Ayasofya bizim gençlik hayalimizdi. Kanayan yaraydı. İnşallah Cuma günü Ayasofya’da ilk Cuma namazımızı kılacağız. Ayasofya’ya sadece bir bina olarak bakamayız. Ayasofya sadece Ayasofya değildir. Anadolu’da varoluşumuzun, Anadolu’da verdiğimiz mücadelenin mührüdür. O yüzden öyle bakmak lazım. Biz Ayasofya’yı kendimiz olarak biliyoruz. Ayasofya’da bizi kendisi olarak biliyor” dedi.

