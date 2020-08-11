AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal gündeme ilişkin soruları yanıtladı!

Ünal muhalefetin Türkiye’yle ilgili olumsuz eleştiricilerine rağmen Türkiye’nin önünün açık olduğunu söyledi.

Ünal 13 ağustos günü kutlanacak olan AK Parti’nin kuruluş yıldönümünde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın vereceği mesaj hakkında da bilgiler de verdi.