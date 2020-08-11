AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal gündeme ilişkin soruları yanıtladı!
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Tanıtım ve Medya Başkanı Mahir Ünal CNN Türk canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.
GÜNDEM 11.08.2020, 18:21 11.08.2020, 20:03
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Ünal muhalefetin Türkiye’yle ilgili olumsuz eleştiricilerine rağmen Türkiye’nin önünün açık olduğunu söyledi.
Ünal 13 ağustos günü kutlanacak olan AK Parti’nin kuruluş yıldönümünde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın vereceği mesaj hakkında da bilgiler de verdi.
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