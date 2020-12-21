AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal'ın gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

ABD’nin yaptırım kararına değinen Ünal, türkiyenin savunma sanayisinde gösterdiği gelişme yaptırım kararlarında rol oynadığını söyledi

Ünal konuşmasının devamında “Demokratik siyasette silah olmaz, şiddet olmaz. Demokratik siyasette ülke ve millet yararı her zaman gözetilir. HDP demokratik siyasetin bir parçası mıdır? Dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun "Cumhur, İttifakı'nı bozmak istiyor" iddiasına da yanıt veren Ünal, kendi içlerindeki tacizlerle tecavüzlerle kendi içlerindeki fetöcü iddialarıyla bunları konuşsunlar, biz cumhur ittifakı olarak yolumuza millet mutabakatı olarak devam edeceğiz ifadelerine yer verdi.