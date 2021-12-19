AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal ‘İnce Fikir’ programına konuk oldu

Ak Parti MYK Üyesi TBMM Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Fadime Özkan ve Özlem Zengin’in sunucuları olduğu ‘İnce Fikir’ programına konuk oldu.

Ünal, CHP’nin 20 yıllık süreçte iktidarın hakkını teslim ettiğini ve muhalefet olarak ülke yararına doğru bir muhalefetlik yaptığı oldu mu sorusu üzerine şunları söyledi.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ında yalan terörü olarak adlandırdığı Siyasetin değişen doğası ve yalan haberlere karşı açıklamalarda bulunan Ünal şunları söyledi.