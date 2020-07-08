AK Parti Grup Başkanvekili Turan, baro düzenlemesine ilişkin açıklama yaptı!

“ÇOKLU BARO DEĞİL REFORM”

Turan çoklu baro diye ifade edilen teklifin reform niteliğinde olduğunu söyledi

"Teklifin görüşmelerine bugün başlıyoruz. Çoklu baro diye ifade edilen teklifin adı çoklu baro değil. Bu reform niteliğinde bir düzenleme. Çoklu baro ifadesi bu kanunun özünü yansıtmıyor. Baroların eşit temsil edildiği bir birliğin oluşmasını istiyoruz.

Turan, komisyon görüşmeleri sırasında baro başkanlarını davet ettiklerini ancak gelmediklerini söyleyerek sözlerine şöyle devam etti

“MECLİS BAŞKANIMIZ KAPIYI AÇMAYA HAZIR"

Görüşmeler sırasında komisyona gelen arkadaşlarımızı içeri çağırdık, kendileri gelmemeyi tercih etti. 3 temsilci gelsin konuşalım dedik. Ziyaretçi yasağı olduğundan sadece baro başkanlarımıza yönelik Meclis Başkanımız kapıyı açmaya hazır."