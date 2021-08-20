AK Parti MYK Üyesi, TBMM Grup Başkanvekili Mahir Ünal, afet bölgesinde!
AK Parti MYK Üyesi, TBMM Grup Başkanvekili ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel bölgesine giderek incelemelerde bulundu.
Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesini ziyaret eden AK Parti AK Parti MYK Üyesi, TBMM Grup Başkanvekili Ünal, yapılan çalışmalar ve oluşan zararlara ilişkin bilgiler aldı.
Afet Koordinasyon Merkezi’ndeki toplantıya da katılan Ünal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Büyük bir sel felaketi yaşanan Bozkurt ilçemizde, Afet Koordinasyon Merkezimizdeyiz. Borkurt’umuzun yaralarını devlet-millet el birliğiyle, hızla sarmakta. Selde yitirdiklerimize tekrar Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.
Daha sonra Sinop Türkeli’yi ziyaret eden Ünal, burada da yetkililerden gerekli bilgileri alarak şu açıklamada bulundu: “Selden etkilenen tüm vatandaşlarımızın, esnafımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Devletimizin desteği ve el birliğiyle zorlu günlerin üstesinden geliyoruz.” dedi.
AK Parti MYK Üyesi, TBMM Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Ayancık’ta Afet Koordinasyon Merkezini de ziyaret ederek yetkililerden bilgiler aldı. Selden zarar gören esnaf ve vatandaşları ziyaret etti. Ünal sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada: “Afet koordinasyon merkezimizdeyiz. Yetkililerimizden gerekli bilgileri edindik. Devletimiz tüm kurumları ile yaraları sarıyor. Ayancık’ta selden zarar görmüş olan sanayi esnafımızı ve iş yerlerimizi ziyaret ettik. Ayancık ilçemizin yaraları sarılıyor.” ifadelerine yer verdi.
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