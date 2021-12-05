Ak Parti MYK Üyesi TBMM Grup Başkanvekili Mahir Ünal'dan önemli açıklamalar

Ünal Burada Sosyal Medyada Oluşturulan Gürültü Vatandaşın Gerçek Gündemini Belirlemediğini Söyledi.

Siyasetin Gücünün Sorun Çözme Kapasitesi İle Anlaşılacağını Söyledi.

Ünal Konuşmasının Devamında Ekonomideki Yeni Dönemi De Değerlendirdi.

Kahramanmaraş’ın Yıllara Göre İhracatının Ve İstihdamının Ciddi Bir Atış Gösterdiğine Vurgu Yaptı.