Ak Parti MYK Üyesi TBMM Grup Başkanvekili Mahir Ünal'dan önemli açıklamalar
AK Parti MYK Üyesi TBMM Grup Başkanvekili Mahir Ünal Kanal 7 Ve Aksu Tv Ortak Yayınında Gündeme İlişkin Soruları Yanıtladı.
GÜNDEM 05.12.2021, 15:04 05.12.2021, 15:26
Ünal Burada Sosyal Medyada Oluşturulan Gürültü Vatandaşın Gerçek Gündemini Belirlemediğini Söyledi.
Siyasetin Gücünün Sorun Çözme Kapasitesi İle Anlaşılacağını Söyledi.
Ünal Konuşmasının Devamında Ekonomideki Yeni Dönemi De Değerlendirdi.
Kahramanmaraş’ın Yıllara Göre İhracatının Ve İstihdamının Ciddi Bir Atış Gösterdiğine Vurgu Yaptı.
Namaz Vakti 05 Aralık 2021
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