AKINCI TİHA göklerde

Türk savunma sanayisinde bugün yeni bir dönem başladı. Yerli ve milli son teknolojiyle donatılan Baykar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) envanterine alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla, Çorlu'da Baykar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) Teslimat ve Kurs Bitirme Töreni düzenlendi.

AKINCI ilk uçuşunu 6 Aralık 2019'da gerçekleştirdi. Prototip araçların ardından ilk uçakların seri üretimine başlandı.

Test faaliyetleri, Çorlu Hava Meydan Komutanlığındaki Bayraktar AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde prototip araçlarla yürütüldü.

AKINCI, geliştirilme sürecinde önemli başarılara imza attı. Milli olarak geliştirilen bir hava aracıyla ulaşılan en yüksek irtifaya çıkan Bayraktar AKINCI, Türk havacılık tarihinin irtifa rekorunu kırdı. Gökyüzünde 38 bin 39 feet (11 bin 594 metre) yüksekliğe çıkan Bayraktar AKINCI, 25 saat 46 dakika havada kaldı. Bayraktar AKINCI, test ve eğitim uçuşlarında 1000'den fazla sorti yaptı.

Son teknolojiyle donatıldı

Bayraktar TB2'den daha uzun ve geniş olan AKINCI TİHA, kendine özgü bükümlü kanat yapısıyla 20 metrelik bir kanat açıklığına sahip. Çok sayıda milli akıllı mühimmat taşıyabilen AKINCI, özgün yapay zeka sistemi sayesinde daha akıllı ve çevresel koşulların daha da farkında olacak. Kullanıcılarına ileri uçuş ve teşhis fonksiyonları sunacak.

Bayraktar TB2 gibi yine kendi sınıfında lider olmayı hedefleyen AKINCI, savaş uçaklarının yaptığı bazı görevleri de icra edecek.

Havadan bombardıman yapabilecek

Taşıdığı elektronik destek podu, uydu haberleşme sistemleri, hava-hava radarları, engel tespit radarı, sentetik açıklıklı radar gibi çok daha gelişmiş faydalı yüklerle görev yapacak. Şavaş uçaklarının yükünü azaltacak olan AKINCI ile havadan bombardıman da icra edilebilecek.

Milli olarak geliştirilen hava-hava füzeleriyle donatılacak AKINCI TİHA, hava-hava görevlerinde de kullanılabilecek.

Kendi sınıfında dünyanın en ileri teknolojik sistemi AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı Sistemi, yerli ve milli olarak üretilen MAM-L, MAM-C, Cirit, L-UMTAS, Bozok, MK-81, MK-82, MK-83, Kanatlı Güdüm Kiti (KGK)-MK-82, Gökdoğan, Bozdoğan, SOM-A gibi mühimmat, füze ve bombalarıyla donatılabilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kontrol merkezinde

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tören alanına gelmeden önce pistte hazır bekletilen iki Akıncı TİHA'yı imzaladı.

Erdoğan konuşmasının ardından kursu dereceyle bitirenlere hediye ve sertifikalarını verdi. Demir ve Haluk Bayraktar konuşma sonrası ilk Akıncı teslimatını yaptıktan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hava aracının 1/10 ölçekli maketini sundu.

Selçuk Bayraktar ise Erdoğan'ın mesajının hava araçlarının yazılımlarına yüklenmiş bir örneğini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim etti.

Erdoğan, Bayraktar AKINCI TİHA'nın taksi, kalkış ve alçak uçuşunu izledikten sonra hava araçlarının kontrol merkezine girerek incelemelerde bulundu.