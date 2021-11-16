Aksaray’da, oğlu tarafından mutfağa kilitlenen anne yardım çığlıkları attı

Aksaray’da, Şamlı Mahallesi 3004 Sokak’ta bulunan Pembe Köşk Apartmanı’nın 5’inci katında yaşayan ve anne ve babası ayrı olduğu için psikolojik sorunlar yaşayan 16 yaşındaki Seyitcan T., annesinin kendisini babasının yanına göndereceğini söylemesi üzerine sinir krizi geçirdi.

Psikolojik tedavi gören çocuk, annesini mutfağa kilitledi.

Ne yapacağını bilemeyen anne Leman T. (61), mutfağın camına çıkarak gözyaşları içinde yardım çığlıkları attı.

Durumu fark eden mahalle sakinleri, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, 5’inci kattaki daireye çıkarak çocuğu kapıyı açması için ikna etmeye çalıştı.

ÇOCUK ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Polisin uzun süreli ikna çabası sonuç vermeyince devreye Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri girdi.

Hidrolik kapı açma makinesi ile dairenin kapısını açan itfaiye ve polis ekipleri, bu kez de çocuğun kapının arkasına geçerek kapıyı tutmasıyla karşılaştı.

Güçlükle içeriye giren polis ekipleri, çocuğu etkisiz hale getirerek anneyi mutfaktan çıkarttı.

BABA KEMERLE EVE GİRMEK İSTEDİ

Bu sırada olay yerine gelen baba İsmail T. (66), elinde kemerle eve girmek istedi.

Polisin güçlükle ikna etmeye çalıştığı baba, ayrı yaşadığı eşiyle kavgaya tutuştu.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Ardından daireden çıkarılan anne ve oğlu, polis ve ambulans ekipleri tarafından tedavi görmeleri için Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı.

BASIN MENSUPLARINA BASTONLA SALDIRDI

Eşi ve oğlunun evden çıkarılma esnasında İsmail T., elindeki bastonla basın mensuplarına saldırdı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.