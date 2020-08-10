Ali Babacan "Tek bir kurtuluş yolu var" dedi ve canlı yayında önerisini açıkladı!
DEVA Partisi Genel Başkanı Fox TV'de Çalar Saat programına konuk olarak, başta ekonomi olmak üzere gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
GÜNDEM 10.08.2020, 11:48
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DEVA Partisi Genel Başkanı Fox TV'de Çalar Saat programına konuk olarak, başta ekonomi olmak üzere gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Babacan, hükümeti eleştirerek “ Türkiye şu an kötü yönetiliyor" dedi.
Kimse suçluyu başka yerde aramasın, Türkiye şu an kötü yönetiliyor. Hükümet değişikliği olmadan Türkiye’nin sorunlarının çözülmesi mümkün değil”
Son bir yılda toplam istihdamın 2 milyon 600 bin düştüğünü kaydeden Babacan, şöyle devam etti;
“gençlerde işsizlik oranının yüzde 25 civarında olduğunu belirterek, “Artık iş aramaktan vazgeçmiş insanlar var. Ülkeye yatırım lazım. Türkiye’nin kalkınmasının tek yolu yatırım, üretim ve ihracat”
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