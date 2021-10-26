Aliyev'den Cumhurbaşanı Erdoğan övgü !
Azerbaycan Cumhurbaşanı İlham Aliyev, Karabağ'da düzenlenen ortak basın toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan övgüyle bahsetti. Aliyev, "Türk dünyası için Erdoğan en önemli faktörlerden biridir" dedi.
Cumhurbaşanı Recep Tayyip Erdoğan ve mevkidaşı İlham Aliyev, Karabağ'da ortak basın toplantısı düzenledi.
"Türk dünyası için Erdoğan en önemli faktörlerden biridir"
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü dolu sözlerle yer verdi.
"Öz halkını, devletini, halkının çıkarlarını, gururunu koruyan ve savunan lider bugün Azerbaycan’dadır. Bütün Türk dünyası için Erdoğan en önemli faktörlerden biridir."
"Ortak adımlarımız tarihte ebedi kalacak"
Ermenistan işgalinden kurtarılan Karabağ'da bir dizi programa katılan iki lider dünyaya Türkiye- Azerbaycan kardeşliğini bir kez daha duyurdu. İlham Aliyev, "Ortak adımlarımız tarihte ebedi kalacak. Bu tarihi biz birlikte yazıyoruz. Bütün savaş döneminde birlikteydik, bugün de birlikteyiz" dedi.
"Ortak adımlarımız tarihte ebedi kalacak"
Ermenistan işgalinden kurtarılan Karabağ'da bir dizi programa katılan iki lider dünyaya Türkiye- Azerbaycan kardeşliğini bir kez daha duyurdu. İlham Aliyev, "Ortak adımlarımız tarihte ebedi kalacak. Bu tarihi biz birlikte yazıyoruz. Bütün savaş döneminde birlikteydik, bugün de birlikteyiz" dedi.
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