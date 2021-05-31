Anadolu Efes'e tebrik mesajları

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri ve bazı siyasiler, Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde İspanya temsilcisi Barcelona'yı 86-81 mağlup ederek şampiyon olan Anadolu Efes'i kutladı.

GÜNDEM 31.05.2021, 09:29
Anadolu Efes'e tebrik mesajları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, spor federasyonları ve kulüpler, Anadolu Efes’i ve taraftarlarını tebrik etti.

Erdoğan: Anadolu Efes’i canı gönülden tebrik ediyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından Anadolu Efes'i tebrik etti.

Erdoğan, "Turkish Airlines EuroLeague finalinde Avrupa Şampiyonu olan AnadoluEfes’i canı gönülden tebrik ediyorum. Göğsümüzü kabartan bu büyük başarıda emeği geçen herkese şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum" dedi. 

Şentop'tan kutlama

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "THY Euroleague finalinde rakibi Barcelona'yı yenerek şampiyon olan temsilcimiz Anadolu Efes Avrupa'nın en büyüğü oldu. Ülkemize böylesi bir gururu yaşatan, bu başarının mimarı antrenör Ergin Ataman ve öğrencilerini tebrik ediyorum" sözlerine yer verdi.

Fuat Oktay: Yürekten tebrik ediyorum

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "THY EuroLeague'de Final Four mücadelesinden zaferle ayrılarak şampiyon olan takımımız Anadolu Efes'i ülkemize bu gururu yaşattığı için yürekten tebrik ediyorum" dedi.

Kasapoğlu: Ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "THY Avrupa Ligi 2020-2021 sezonunu şampiyon olarak tamamlama başarısı gösteren Anadolu Efes Basketbol Takımı'nı tebrik ederim. Ülkemizin, kulüpler bazında kazandığı en büyük zafer olan THY Avrupa Ligi şampiyonluk kupasını, Fenerbahçe'nin ardından ikinci kez ülkemize getiren Anadolu Efes'e ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum. Türk basketbolunun gelişimine her zaman destek olan, başta Anadolu Grubu adına Tuncay Özilhan olmak üzere, bu zaferin mimarı Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman'a, parkede mücadeleden vazgeçmeyen sporcu kardeşlerime, istatistikçisinden malzemecisine kadar Anadolu Efes Spor Kulübü'nün bütün ekibine şükranlarımı sunuyorum" açıklamasını yaptı.

"Sizlerle gurur duyuyoruz"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık mesajında, "Anadolu Efes kaldığı yerden Avrupa basketbolunda iz bırakmaya devam ediyor. Turkish Airlines EuroLeague Şampiyonu olan Anadolu Efes ve sporcularını kutluyorum." ifadesini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "EuroLeague finalinde Barcelona'yı yenerek şampiyon olan temsilcimiz Anadolu Efes'i canı gönülden tebrik ediyorum. Sizlerle gurur duyuyoruz." mesajını paylaştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, paylaşımında, "THY EuroLeague Şampiyonu olarak göğsümüzü kabartan Anadolu Efes'in sporcularını ve yönetimini tebrik ediyorum." ifadesine yer verdi.

Ersoy: Anadolu Efes bizlere tarifsiz bir mutluluk yaşattı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Turkish Airlines EuroLeague finalinde Avrupa Şampiyonu olan Anadolu Efes bizlere tarifsiz bir mutluluk yaşattı. Bu büyük gurur için yürekten tebrikler." ifadesini kullandı.

Selçuk: Yaşattığınız mutluluk için teşekkürler Anadolu Efes

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "2020-2021 Euroleague Şampiyonu olan Anadolu Efes'i kutluyorum. Yaşattığınız mutluluk için teşekkürler Anadolu Efes." paylaşımda bulundu.

Koca: Potalar, Avrupa'nın en büyüğünü çok iyi tanıyor, çok!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise "Anadolu Efes, Euroleague yarı finalinde Rus takımı CSKA'yı, finalde de İspanyol takımı Barcelona'yı yenerek şampiyon oldu. Başta oyuncularımız olmak üzere, bu başarıda payı olan herkesi kutluyorum. Potalar, Avrupa'nın en büyüğünü çok iyi tanıyor, çok!" mesajını yayımladı.

Kılıçdaroğlu: Anadolu Efes camiasını yürekten kutluyorum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "EuroLeague şampiyonu olan, bizlere büyük bir gurur yaşatan Anadolu Efes SK camiasını yürekten kutluyorum" dedi. 

İbrahim Kalın: Bize çok güzel bir mutluluk yaşattınız

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Euroleague şampiyonu olan Anadolu Efes'i canıgönülden tebrik ediyorum. Bize çok güzel bir mutluluk yaşattınız. Başarılarınızın devamını diliyorum" mesajını paylaştı.

#Anadolu Efes
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