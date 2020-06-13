Anadolu Yayıncılar Derneği'nden Twitter'a kınama

Anadolu Yayıncılar Derneği, Twitter'ın Türkiye'de bazı hesapları kapatma kararına ve kapattığı hesaplarla ilgili ortaya atılan iddialar ile ilgili kınama mesajı yayımladı.

GÜNDEM 13.06.2020, 10:56
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Anadolu Yayıncılar Derneği'nden Twitter'a kınama

Anadolu Yayıncılar Derneği'nin açıklaması şu şekilde;

"Twitter’da Binlerce hesap siyasal nedenlerle kapatılmıştır. Şeffaflık ve ifade özgürlüğü kılıfına sığınan sosyal medya kuruluşu twitter bir kez daha skandal bir uygulamaya imza atmıştır. (AYD) Anadolu Yayıncılar Derneği’nden Twitter’ın almış olduğu skandal kapatma kararına tepki geldi. AYD Başkanı Sinan Burhan Yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi. Twitter, Sosyal paylaşım platformu ticari bir kuruluş olmaktan ziyade kendi siyasi ve ideolojik yaklaşımı dışındaki hesapları kapatarak tarihi bir yanlış yapmış ve kara propaganda üssü haline gelmiştir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı yapılan her türlü saldırı ve karalama propagandalarına yalanlara müsaade eden kuruluş, söz konusu Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan olunca yapılan olumlu yorumlara ve haberlere tahammül edememiştir. Birçok terör örgütünün tehdit ve propagandalarını görmezden gelerek müsaade eden bu kuruluşun özellikle Türkiye’de siyaseti dizayn etme çabası gözlerden kaçmamaktadır. Sosyal medya hesaplarının kapatılma gerekçeleri, siyasi, ideolojik, manipülatif yaklaşım ve çifte standardı içinde barındıran ve yine ikiyüzlü bir zihniyetin tezahürüdür. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Sayın, Fahrettin Altun’un da yaptığı açıklamada yer verdiği gibi, Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin hiçbir surette sahteciliğe manipilasyona ve dezenformasyona geçit vermediği gibi bizlerde Anadolu Medyası olarak bu tür girişimlerin dimdik karşısında olduğumuzu ifade etmek isteriz. 320 yerel medya kuruluşu olarak Twitter’ın yaptığı bu yanlıştan derhal dönülmesini bekliyor, kapatma kararını kınıyoruz."

#Anadolu Yayıncılar Derneği #Twitter #kınama
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