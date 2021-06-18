Ankara merkezli 12 ilde DEAŞ operasyonu!

DEAŞ terör örgütüne operasyonlar son günlerde hız kazandı. Hafta başında kırmızı kategoride aranan DEAŞ’ın sözde "Türkiye sorumlusu" Kasım Güler, MİT’in Suriye’deki operasyonuyla yakalanmıştı.

Türkiye'ye getirilen Güler'in sorgusu sürerken örgütün uyuyan hücreleri de tek tek açığa çıkarılıyor.

Son soruşturmayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu yürüttü.

61 gözaltı kararı

Banka hesap hareketleri ve telefon dinlemesi sonucunda, DEAŞ silahlı terör örgütüne maddi kaynak sağladıkları iddia edilen 56'sı Suriyeli 61 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara merkezli 12 ilde düzenlenen operasyonlarda 40 şüpheli yakalandı. Diğer şüphelilerin yakalanması için operasyonlar sürüyor.

"Uyuyan hücreler açığa çıkacak"

DEAŞ’ın sözde "Türkiye sorumlusu" Kasım Güler'in yakalandığı operasyonun önemini TRT Haber'e değerlendiren Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar yeni operasyonların olacağı sinyalini vermişti.

"DEAŞ hücrelerin açığa çıkarılması bakımından da müthiş önemli olduğu inancındayım" diyen Ağar şu değerlendirmeleri yapmıştı:

“DEAŞ’ın 22 vilayeti vardı bildiğiniz üzere. Bu vilayetlerden biri ‘Türkiye’ idi. Yakalanan isim Türkiye Emiri. Şimdi bu ismin koordineli olduğu, talimat verdiği, planlama yaptığı kim varsa bir şekilde açığa çıkarılacak.

Örgütün ülkemiz içinde ‘uyuyan hücre’ olarak tabir ettiğimiz teröristleri de var. Kasım Güler tüm bu ağın en kritik isimlerinden biri. Tüm bu nedenlerle, söz konusu operasyonun içerideki DEAŞ hücrelerin açığa çıkarılması bakımından da müthiş önemli olduğu inancındayım.

Dışarıdaki kafa isimleri bir şekilde etkisiz hale getirip, içerideki yapılanmayı çözdükçe Türkiye terörle mücadelede oldukça kritik bir virajı daha dönmüş oluyor.”