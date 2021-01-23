Suudi Arabistan, yeni tip koronavirüs nedeniyle tüm umre ziyaretlerini geçici olarak askıya aldığını duyurmuştu. Aradan 1 yıl geçti ama halen umre ziyaretleri açılmadı. Ama bazı ülkeler için umre ziyaretleri koronavirüs gölgesinde gevşetilmiş durumda.



Organizatörler ve vatandaşlar Suudi Arabistan’ın hac ve umre ziyaretlerinin geçici olarak askıya alınmasından dolayı yaklaşık 1 yıldır yapılamayan umre ziyaretlerinin tekrardan açılması ve eski günlerine dönmeyi bekliyor.



Kahramanmaraş’ta hac ve umre organizatörlüğü yapan Cahit Hayırsever, “Suudi Arabistan’ın ne zaman izin verileceğiyle ilgili hala bir bilginin olmadığını hatırlatarak,“Koronavirüsün üzerimizden kakmasını ve tekrar hac ve umre yolculuğunun yapılmasını son nefesimizle bekliyoruz” dedi.