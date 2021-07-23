Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifine rekor ziyaret !

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi yeniden ibadete açılmasının birinci yılında 3 milyonu aşkın ziyaretçiyi ağırladı

Geçen yıl 24 Temmuz'da yeniden ibadete açılan Ayasofya’ya İnsanlar akın ediyor ve hatıra fotoğrafı çekiliyor

Camide şu anda 5 vakit namaz kılınabiliyor. Yüzlerce kişi burada birlikte saf tutup namaz kılıyor. Bazı saat dilimlerinde caminin kapıları kapatılıyor hem yoğunluk azaltılıyor hem temizlik çalışmaları yapılıyor. Bu kalabalık ziyaretçi akını sırasında koronavirüs tedbirleri unutulmuyor.

İstanbul Müftü Vekili Mustafa Yavuz, koronavirüs salgının olumsuz şartları bittikten sonra bu sayının daha da artacağını söyledi.