Ayda’dan 'her şey yolunda' pozu
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavisi süren Ayda Gezgin'in genel durumunun iyi, bilincinin açık olduğu ve yoğun bakımdaki tedavisinin devam ettiği belirtildi. Küçük kız hastaneden "Her şey yolunda" pozu verdi.
GÜNDEM 04.11.2020, 11:28 04.11.2020, 11:30
İzmir’deki depremin ardından 91’inci saatte Rıza Bey Apartmanı enkazından çıkarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin’in Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesindeki tedavisi devam ediyor.
Bugün hastaneden yapılan açıklamada minik Ayda’nın genel durumunun iyi, bilincinin açık olduğu ve yoğun bakımdaki tedavisinin devam ettiği belirtildi.
Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak ile birlikte Ayda’yı ziyaret eden Sağlık Bakanı Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Güven, küçük kızın durumu hakkında bilgi aldı.
"Akşak yemeğimizi yiyeceğiz"
Küçük kız, Prof. Dr. Güven ile kısa bir sohbet yaptı. Güven'e "Hastayım ben" diyen Ayda, "Akşam yemeğimizi yiyeceğiz" dedi.
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