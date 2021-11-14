Bahçeli: Katilin en ağır şekilde cezalandırılmasını bekliyoruz

MHP lideri Devlet Bahçeli, İstanbul'da saldırıda hayatını kaybeden Başak Cengiz ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"Katilin en ağır şekilde cezalandırılmasını bekliyoruz" diyen Bahçeli, davanın takipçisi olacaklarını söyledi.

Bahçeli, "Kadınlarımıza ve çocuklarımıza yönelik saldırı ve şiddet girdabı genişleyerek toplumsal huzuru tehdit etmektedir" ifadelerini kullandı.

Başak Cengiz'in acılı ailesine başsağlığı dileklerini ileten Bahçeli, "Davanın takipçisini olacağımın altını çiziyorum" dedi.

Bahçeli, akli dengesi bozuk bahanelerin cinayeti perdelemesine müsaade edilmemesi gerektiğini de vurguladı.