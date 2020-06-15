Bahçeli'yi 'uyarıyorum' diyen Perinçek'e MHP'den sert tepki!

Doğu Perinçek’e MHP cephesinden ardı ardına sert cevaplar geldi!..

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, CNN Türk’te Semiha Şahin’in sunduğu CNN Türk Masası’na programına konuk oldu. Perinçek’in CNN Türk canlı yayınında Ayasofya tartışmasıyla ilgili AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye yönelik “uyarıyorum” açıklamasına MHP’den sert yanıt geldi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Doğu Perinçek’e ve CNN Türk’e tepki gösterdi.

Semih Yalçın’ın mesajı şöyle:

“D.Perinçek denen müptezel CNN TÜRK’ de Devlet Bahçeli’yi uyarıyorum diyor.

Siyasi ederi 0,25’ olan bu şahsın Semiha Şahin denen moderatör tarafından ala ile vala ağırlanması manidardır.”

‘BAS GİT! BAŞKA KAPIDA OYNAŞ’

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Perinçek’i çok sert sözlerle eleştirdi.

Enginyurt paylaşımında, “Doğu Perinçek, Devlet Bahçeli’yi uyarıyorum demiş. Yine başladın provokasyon, kaos, bir yerlere çalışma işine Perinçek! Biz senin cemaüzevvelini biliriz, bulaşma bize, işine bak! Devlet Bahçeli, aklının zekatını verse sana 40 yıl yeter. Bas git! Başka kapıda oynaş” ifadelerini kullandı.