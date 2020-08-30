Bakan Akar: Bu büyük zafer Anadolu'nun Türk yurdu olarak kalacağının tüm dünyaya ilanıdır

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Milli Mücadele’nin son merhalesi olan 30 Ağustos Zaferi’nin 98’inci yıl dönümünü ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü’nü kutlamanın gururunu yaşadıklarını ifade eden Bakan Akar, mesajında şunları kaydetti;

"Tarihimizin en büyük ve en parlak zaferlerinden biridir"

Malazgirt, Otlukbeli, Çaldıran, Mohaç gibi birçok zaferler elde ettiğimiz ağustos ayı, şanlı tarihimizde müstesna bir yere sahiptir. Kahraman ordumuzun 26 Ağustos1922 sabahı “Büyük Taarruz”u ile başlayan ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasına vesile olan Başkomutanlık Meydan Muharebesi de destansı tarihimizin en büyük ve en parlak zaferlerinden biridir.

Karakteri bağımsızlık olan asil Türk milleti; kendisi için tasarlanan geleceğin esaret altında yaşamak olduğunu görerek “Ya istiklal ya ölüm!” parolasıyla millî mücadelesini başlatmış ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğindeki bu mücadelesini 30 Ağustos 1922’de zafere ulaştırmıştır.

Kazanılan bu büyük zafer, asil milletimizin canından aziz bildiği kutsal vatanını her ne pahasına olursa olsun koruyacağının ve Anadolu’nun ebediyen Türk yurdu olarak kalacağının tüm dünyaya ilanıdır.

Türk milletinin egemenlik ve bağımsızlığı için azim, kararlılık, kahramanlık ve fedakârlıkla verdiği bu mücadele, aynı zamanda tüm mazlum ve mağdur milletler için de bir umut ışığı olmuştur.

Bu kahraman ve fedakâr milletin bağrından çıkan şanlı ordumuz, dün olduğu gibi bugün de vatanımızı, milletimizi, millî ve manevi değerlerimizi korumak için her türlü tehdit ve tehlikeye karşı “Ölürsem şehit, kalırsam gazi!” anlayışıyla faaliyetlerini sürdürmektedir.

"TSK uluslararası barış, huzur ve istikrara katkı sağlamaktır"

Bu kapsamda TSK; Irak’ın ve Suriye’nin kuzeyinde, Somali’de, Katar’da, Libya’da, Doğu ve Orta Akdeniz ile dünyanın pek çok coğrafyasında hem ülkemizin hak, alaka ve menfaatlerini korumakta hem de uluslararası barış, huzur ve istikrara katkı sağlamaktır.

TSK, tüm bu faaliyetlerinin yanı sıra eş zamanlı olarak NATO, AB, BM ve AGİT bünyesinde görevlerini de başarıyla yerine getirerek uluslararası alanda da etkin, caydırıcı ve saygın yerini korumaktadır.

Değerli Silah ve Mesai Arkadaşlarım, 30 Ağustos ve “Türk Silahlı Kuvvetleri Günü” vesilesiyle terfi eden tüm personelimizi üstün gayretlerinden dolayı kutluyor, kendilerine yeni rütbe ve görevlerinde başarılar diliyorum. Emekliye ayrılan mensuplarımıza da hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor; aileleri ile birlikte sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir ömür temenni ediyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle, büyük bir coşkuyla kutladığımız 30 Ağustos zaferinin mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi, ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi ve tüm mensuplarımızı bir kez daha rahmet ve minnetle yâd ediyor; hayatta olan kahraman gazilerimize, şehitlerimizin ve gazilerimizin kıymetli ailelerine saygı ve şükranlarımı sunuyorum.

Millî Savunma Bakanlığının muvazzaf ve emekli tüm değerli mensupları ile kıymetli aile fertlerinin, kahraman gazilerimizin, şehit ve gazilerimizin değerli yakınlarının 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı en içten duygularla kutluyor; kendilerine sağlık, başarı ve esenlikler diliyorum.