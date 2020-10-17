Bakan Çavuşoğlu: Ermenistan savaş suçu işlemeye devam ediyor
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ermenistan'ın Gence ve Mingeçevir'i hedef alan saldırısıyla ilgili, "Ermenistan savaş suçu işlemeye, sivilleri katletmeye devam ediyor. Çoluk çocuk demeden masum insanları öldürüyor" açıklamasını yaptı.
Ermenistan ordusu Azerbaycan'ın Gence ve Mingeçevir kentine füze saldırısı düzenledi. Gence'deki saldırıda 2'si çocuk 13 sivil hayatını kaybetti, 40'tan fazla sivil yaralandı.
Enkaz altında kalan sivilleri ise kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medya hesabı Twitter'dan Ermenistan'ın saldırısıyla ilgili açıklama yaptı.
Ermenistan'ın savaş suçu işlediğini belirten Bakan Çavuşoğlu, "Ermenistan savaş suçu işlemeye, sivilleri katletmeye devam ediyor. Çoluk çocuk demeden masum insanları öldürüyor.Bu vahşete sessiz kalmak, bu cinayetlere ortak olmak demektir. İnsanlıktan nasibini almayanlar işledikleri suçun hesabını verecek. Can Azerbaycan’ın daima yanındayız" açıklamasını yaptı.
Ermenistan savaş suçu işlemeye, sivilleri katletmeye devam ediyor. Çoluk çocuk demeden masum insanları öldürüyor.Bu vahşete sessiz kalmak, bu cinayetlere ortak olmak demektir. İnsanlıktan nasibini almayanlar işledikleri suçun hesabını verecek. Can #Azerbaycan’ın daima yanındayız.— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) October 17, 2020
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