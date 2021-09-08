Bakan Çavuşoğlu'ndan Afganistan görüşmesi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD ve Almanya'nın düzenlediği video konferansta Afganistan'daki siyasi gelişmeler ve bu ülkedeki insani kriz hakkındaki görüşlerini paylaştı.
GÜNDEM 08.09.2021, 19:56
Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ve Almanya tarafından düzenlenen Afganistan konulu video konferansa katıldığını duyurdu.
Çavuşoğlu, burada Afganistan'daki siyasi gelişmelere ve giderek büyüyen insani krize ilişkin görüşlerini paylaştığını belirtti.
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