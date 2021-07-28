Bakan Koca: Aktif vakaların yüzde 87'si aşısı tamamlanmamış kişiler

Bakan Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Tedbirlere dikkatin azaldığını üzülerek gördük"

Tedbirlere dikkatin azaldığını üzülerek gördük. En az 2 doz aşı olmadan ve üzerinden belirli bir süre geçmeden bağışıklık elde edilemiyor. Birinci önceliğimiz, tüm vatandaşlarımızın sorumluluk alarak, sorumlu birey olarak tedbirlerini alması ve aşı olarak topluma karşı ödevini yerine getirmesidir. Kısıtlama günlerine geri dönmeyi istemiyoruz. Buna mecbur kalacağımız bir durum şu an için yok. Ama bu olmayacak anlamına gelmiyor.

"Aktif vakaların yüzde 87'si aşısı tamamlanmamış kişiler"

Aşıyla bağışıklık elde edene kadar tedbirlere uymak zorundayız. Aşılar en çok risk grubundaki vatandaşlarımız için önemli. Sevdiklerimizi korumak için aşı olmamız şart. Sevdiklerimizi riske atacak durumda değiliz. Şu an aktif vakalarımızın yaklaşık yüzde 87’si aşısı tamamlanmamış kişiler. Hastanede yatan hastalarımızın yüzde 95’i aşısı tamamlanmamış kişiler.

50 yaş üzeri vatandaşlarımızın 3. doz aşı olmalarını sağlayan programı başlattık. 50 yaş üzerine 3. doz aşı olması gereken 9 milyona yakın vatandaşımız aşı olmayı bekliyor. Bu vatandaşlarımızı bir an evvel 3. doz aşılarını olmaya davet ediyorum.