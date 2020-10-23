Bakan Koca: Salgın tüm ülkede yeniden tırmanışa geçmiş durumdadır

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bursa Valiliği ziyaretinin ardından açıklama yaptı.

Bakan Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar:

Salgında gelinen noktayı, hastanelerimizin durumunu, alınacak ek tedbirleri, sağlık çalışanlarımızın ihtiyaçlarını değerlendiriyoruz. Bursa'daki çalışmamıza değerli Valimiz Yakup Canbolat Bey ile durum değerlendirmesi yaparak başladık. Kendisi bildiğiniz gibi salgına karşı yerel tedbirleri alıp uygulamaya koyan İl Hıfzıssıhha Kuruluna başkanlık etmektedir.

3 milyonu aşkın nüfusuyla Bursa, COVID-19'a karşı verdiğimiz savaşın merkezlerinden biridir. Sosyal hareketliliği ve diğer şehirlerle yoğun ilişkileri önemini daha da artırıyor. Burada kazanacağımız başarı, Bursa ile sınırlı kalmayacak, tüm ülkeyi olumlu yönde etkileyecektir.

Ziyaretimize yoğun bir program sığdırmış durumdayız. Bu açıklamanın ardından Bursa Şehir Hastanemizi ziyaret edeceğim. Daha sonra, Bursa'dan başlayarak Balıkesir, Bilecik, Çanakkale ve Yalova il sağlık müdürlerimiz, hastane başhekimlerimiz, sahada görevli koordinatörlerimizle il bazında ayrı ayrı toplantı yapacağız. Toplantılarımız tamamlanınca bu şehirlerin sakinlerine açıklamamız olacak.

"Bursa'da eylüle kıyasla günlük vaka sayısı yaklaşık 3 kat arttı"

Şimdiden dikkat çekmek istiyorum. Koronavirüs salgını tüm ülkede yeniden tırmanışa geçmiş durumdadır. Bursa şu an salgının başından bu yana en kritik günlerini yaşıyor. Eylül ayının ortalarına kıyasla günlük vaka sayısı yaklaşık 3 kat artmıştır. Salgın bize şunu öğretti ki virüsün yayılması sadece daha fazla sayıda insanımızın hasta olması değil, tüm hayatın sekteye uğramasıdır. Bursa halkından salgınla mücadeleyi, hayatı koruma mücadelesi olarak görmesini rica ediyorum.

Bilim Kurulu toplantısı İstanbul'da yapılacak

İstanbul'a da seslenmek istiyorum. İstanbul'da vaka sayısı Türkiye genelinin yüzde 40'ına ulaşmış durumda. İstanbulluları kurallara gerekirse fedakarlıkta bulunarak uymaya davet ediyorum. Hafta sonundan başlayarak 5 gün İstanbul'da çalışma arkadaşlarımla birlikte olacağım. İstanbul Valisi, Büyükşehir Belediye Başkanı, İl Emniyet Müdürü ile görüşmeler yapmayı planlıyorum. Bu çarşamba Bilim Kurulu toplantımızı da İstanbul'da gerçekleştireceğiz. Bu görüşmelerden denetimler, günlük hayat düzeni ve toplu taşıma konusunda mücadeleyi kolaylaştırıcı sonuçlar alacağımıza inanıyorum.

Sağlık çalışanlarımız her gün fedakarlığın yeni bir örneğini gösteriyor. Onların hastaları iyileştirmek için gösterdiği çabayı bizler de tedbirlere uymak için gösterelim.