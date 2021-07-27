Bakan Koca: Zamanı gelmiş ikinci ve üçüncü doz aşılar da önemli
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Günlük vaka sayısı 20 bine yaklaştı. Salgınla mücadelenin kurallarına uyarsak ortalama bir hafta sonra sonuç almaya başlar, aşımızı yaptırırsak salgına son vermek için harekete geçmiş oluruz" dedi.
GÜNDEM 27.07.2021, 22:14
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından artan vakalara karşı tedbir ve aşı çağrısı yaptı.
"Zamanı gelmiş ikinci ve üçüncü doz aşılar da önemli"
Bakan Koca, "Günlük vaka sayısı 20 bine yaklaştı. Salgınla mücadelenin kurallarına uyarsak ortalama bir hafta sonra sonuç almaya başlar, aşımızı yaptırırsak salgına son vermek için harekete geçmiş oluruz. İlk doz aşılar gibi, zamanı gelmiş ikinci ve üçüncü doz aşılar da son derece önemli" dedi.
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