Bakan Kurum, yangından etkilenen bölgelerde inceleme yaptı
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınlarından etkilenen mahallelerde vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşların taleplerini dinleyen Kurum, yeni konut ve ahırların en kısa sürede yapılacağını söyledi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İçmeler, Osmaniye ve Bayır Mahallesi'nde yangından zarar gören alanları inceledi, mahalle sakinlerinin taleplerini dinledi.
Ardından Orhaniye ve Hisarönü Mahallesi'ne geçen Kurum, vatandaşları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Turgut ve Turunç mahallelerinde de incelemelerde bulunan Kurum, vatandaşlarla görüştü.
Kurum, hasar tespit çalışmalarına hızlı bir şekilde başlandığını, yangında zarar gören konut ve ahırların yerine en kısa zamanda yenilerinin yapılacağını söyledi.
Bakan Kurum'a incelemeleri sırasında Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Mehmet Ali Kahraman, AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete eşlik etti.
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