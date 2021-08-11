Bakan Soylu'dan sel açıklaması

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, AFAD koordinasyon merkezindeki toplantıya katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Karadeniz Bölgesi'ndeki bazı illerde yaşanan sel felaketine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Soylu, açıklamasında şunları kaydetti;

Bartın, Kastamonu ve Sinop'ta aşırı yağışlar sebebiyle sel afeti meydana geldi. AFAD koordinasyonunda hem müdahaleler hem tahliyeler hem de arama-kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Ben Kastamonu'ya, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum Bartın'a, Ulaştırma ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Adil Karaismailoğlu Sinop'a geçecekler.

Bir kayıp vatandaşımız var. İlk aldığımız bir bilgi çerçevesinde bunu ifade etmek istiyorum. Bazı haber alınamayan yerler var. Bunlarla ilgili haber alındığı sürece kamuoyuna vatandaşlarımıza bilgiyi intikal ettirmeye çalışacağız.

Yağış miktarı Sayın Tarım ve Orman Bakanımız burada metrolojiden aldığı bilgilerde yer yer 300 kilogramın üzerinde geçtiği ifade ediliyor ki şu çizgiyi söylemek isterim 100 kilogramın üstünü biz afet olarak değerlendiriyoruz.