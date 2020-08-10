Bakan Soylu: Yılbaşından itibaren düzenlenen operasyonlarda 474 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Soylu, PKK'ya karşı yılbaşından itibaren düzenlenen operasyonlarda 62'si üst düzey 474 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

GÜNDEM 10.08.2020, 16:48
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Bakan Soylu: Yılbaşından itibaren düzenlenen operasyonlarda 474 terörist etkisiz hale getirildi

Emniyet Genel Müdürlüğü Koruma Dairesi Başkanlığı bünyesinde kurulan Koruma Eğitim Akademisinin açılışı nedeniyle Elmadağ Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde tören düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan törende Akademiyi tanıtan film katılımcılara izlettirildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu törendeki konuşmasına, Samsun ve Yüksekova'daki 3 şehide rahmet dileyerek başladı. Güvenlik güçlerinin görevlerinin bu tür sonuçları olduğunu kaydeden Soylu, "Gazi olmak büyük bir onur, şehadet ise bizim görevimizin en büyük hayali" diye konuştu.

Ailelerinden daha fazla koruma görevlileri ile vakit geçirdiklerini söyleyen Soylu, Türkiye'deki koruma meselesinin bir akademi çatısı altında oluşturulmasının gecikmiş bir adım olduğunu söyledi. Soylu, ilk kez bir koruma eğitimi akademisi açılması ve bu çatı altında hem deniz polisi hem de hava polislerinin temel eğitimlerinin verilmesinin çok önemli olduğunu kaydetti.

"Geçmişten itibaren 'Şu polisi beğeniyorum, bu polis benim yanımda koruma olsun' talepleriyle çok kez karşılaştık. Bu dönem bitti. Koruma Eğitimi Akademisinden mezun olmayan buradan eğitim almayan bundan sonra koruma görevi yapamayacak" ifadelerini kullanan Soylu, söz konusu akademinin bilgi, birikim ve standartları ile bölge coğrafyasına da ciddi katkı sağlayacağını belirtti.

Akademide mevcut korumalara "hizmet içi eğitim", ilk kez koruma hizmetine gireceklere de sertifika verileceğini anlatan Soylu, ilk etapta 500 kişinin eğitime alınacağını bildirdi.

Eğitimde başarılı olan personelin dil eğitimine de gönderileceğini aktaran Soylu adaylara, "Siz sürekli hazır olmak zorundasınız. Zihni olarak, beden olarak, ruh olarak hazır olmak zorundasınız. Onun için en iyi atış kabiliyeti sizde olmak zorundadır. Sizler atletizm dahil birçok branşta en iyi olmak zorundasınız. Haftalık spor, koşu ve atışlarınızı hiç ihmal etmemelisiniz. Siz bir numara olmalısınız, nezakette, saygıda. Korumalısınız ama kırmamalısınız. Vatandaşın gözünden anlayan, aynı zamanda bir psikolog, aynı zamanda bir sosyolog, aynı zamanda en iyi bir halkla ilişkilerci, ama aynı zamanda keskin bir koruma kabiliyeti olan bir anlayışı ortaya koymalısınız" sözleriyle seslendi.

"Türkiye bölgedeki planları bozdu"

Devletlerin daha önce başka devletlerin ordularına karşı kendilerini korumaya çalışırken bugün küresel terör örgütlerinin devletleri tehdit eder hale geldiğine işaret eden Soylu, Türkiye'nin düzenlediği 3 harekatla bölgedeki planları bozduğunu söyledi.

ABD'nin bölücü terör örgütü PKK ile petrol anlaşması yaptığını hatırlatan Soylu, "PKK'ya karşı yılbaşından itibaren düzenlenen operasyonlarda 62'si üst düzey 474 terörist etkisiz hale getirildi" diye konuştu.

FETÖ ile mücadeleye yönelik çalışmalar hakkında da bilgi veren Soylu, 2020'nin başından itibaren 6 bin 896 operasyonda 10 bin 814 kişinin gözaltına alındığını bunlardan 1681'inin tutuklandığını kaydetti.

Dünyanın Türkiye'ye hem terör hem göç meselesi nedeniyle teşekkür borcu olduğunu söyleyen Soylu, göç meselesinin küresel bir yıkım haline gelmemesinde Türkiye'nin anlayışı ve kararlılığının etkili olduğunu belirtti.

FRONTEX ile ilişkiler

Avrupa'ya gitmeye çalışan sığınmacılara yönelik Ege'deki tavrı nedeniyle Yunanistan'ı eleştiren Soylu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Maalesef botlara şişleri batırıyorlar. 30- 40 kişiyi ölüme terk ediyorlar. Bu bir hayvanlıktır. Çok net söylüyorum tam bir hayvanlıktır. FRONTEX'in (Avrupa Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansı) bölgedeki gemilerinin şahit olduğu olaylar var. FRONTEX diye uydurma bir teşkilat kurdular. Kurdukları teşkilatın tek bir amacı var, yaptıkları rezillikleri örtmek, çamaşır suyuyla temizlemek. Avrupa'ya da böyle bir teşkilat yakışır zaten.

Arkadaşlarıma da söyledim; bu teşkilat ile ilişkileri en alt düzeye indirmek bizim sorumluluğumuzdur. İyi niyetli davrandık. Bunlarla her türlü bilgi alışverişini ortaya koyduk ama sırtını insanlığa dönen bir teşkilat ile bizim çok yüksek bir ilişki sürdürmemizin bir anlamı olmadığını elde ettiğimiz acı tecrübeler sonrasında görüyoruz. Göçmen botunu yakalıyorlar, motorunu söküyorlar, çekip bizim kara sularımızda, denizin ortasında ölüme terk ediyorlar. Ege'de bazen göçmen botunu delip bizim ekiplerimize haber veriyorlar. Batmadan yetişirsek ne ala. İşte bizim kardeşlerimizin o acil durumlara koştura koştura yetişmesi tamamen vicdanımızla ilgili bir meseledir. 'Göçü merhametimizle yönetiyoruz' derken esas itibariyle bunu kastediyoruz."

Sahil Güvenlik personelinin mesai kavramı gözetmeden çalıştığını da dile getiren Soylu, "Hesap vereceğimiz Avrupa değil, Allah'tır" dedi.

Uyuşturucu ile mücadele

Yılbaşından bugüne kadar uyuşturucu ile mücadele operasyonlarında 64,8 milyon kök kenevir, 6 milyon 150 bin ecstasy, 1 milyon captagon, 33 ton esrar, 6,3 ton eroin ele geçirildiğini belirten Soylu, söz konusu dönemde 80 bin 10 operasyonda gözaltına alınanlardan 12 bin 319'unun tutuklandığını kaydetti. Soylu, Avrupa için değil, çocukların ve gençlerin geleceğinin kararmaması, terör örgütlerinin uyuşturucu ticaretinden finansman sağlamaması için mücadele ettiklerini vurguladı.

"Ülkelerin güvenlik problemlerini yönetmedeki başarısı salgın döneminde de kendini gösterdi"

Soylu, ülkelerin güvenlik problemlerini yönetmekteki tecrübe ve başarısının küresel salgın döneminde de kendini gösterdiğini söyledi.

Soylu, dünyanının gelişmiş ülkelerinin maske savaşlarını gördüklerini ifade ederek, söz konusu ülkelerin havaalanlarında kargolara resmen el koyduğunu, diplomasi alanında kınama protestolarının gerçekleştiğini, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin birbirlerini yalnız bırakmakla tehdit ettiğini anımsattı.

Türkiye'de ise sürecin kamu düzeni bozulmadan, sağlık sistemi kilitlenmeden, üretim ve tedarik zinciri aksatılmadan sürdürüldüğünü belirten Soylu, aynı prensipler çerçevesinde virüs ile mücadelenin sürdüğünü kaydetti.

"İl Salgın Denetim Merkezleri hafta sonuna kadar diğer illerde de faaliyete geçecek"

Koronavirüs tedbirlerinin denetlenmesine yönelik yaptıkları çalışmaları da aktaran Bakan Soylu, yarın Türkiye genelinde yüksek yoğunluklu denetim gerçekleştireceklerini duyurdu.

Denetimlerde temel amaçlarının rehberlik, vatandaşları uyarmak ve salgın ile mücadeleyi birlikte gerçekleştirmek olduğunu belirten Soylu, "Maksadımız işlem yapmaktan ziyade, bir gerçeği birbirimizle paylaşmak olduğu için kamuoyuna önceden ilan ederek haberli bir denetim yapıyoruz." diye konuştu.

Türkiye genelinde 15-21 Mayıs, 5 Haziran, 8 Temmuz ve 22 Temmuz'da eş zamanlı denetimler yaptıklarını hatırlatan Süleyman Soylu, bu denetimlerde daha çok uyarıda bulunduklarını ve 7 bin 694 işlem gerçekleştirildiğini de söyledi.

Kırıkkale'de pilot olarak başlatılan İl Salgın Denetim Merkezleri'nin 81 ilin yarısında oluşturulduğunu belirten Soylu, söz konusu merkezlerin hafta sonuna kadar diğer illerde de faaliyete geçeceğini kaydetti.

Soylu, vatandaşlardan maske, sosyal mesafe ve özellikle el hijyeni konusunda dikkatli olmalarını istedi.

"Yükü, sorumlulukları diğer ülkeler gibi değil"

İçişleri Bakanı Soylu, Türkiye'nin kazandığını cebine koyan bir ülke olmadığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Çevresindeki komşuları problemsiz, bulunduğu coğrafyada güvenlik riskleri olmayan, normal işlerle uğraşan bir ülke değiliz. Yükü, sorumlulukları diğer ülkeler gibi değil. Ege'de göçmen botu gözetlemek, 3 bin metre rakımda terör operasyonu yapmak ya da uyuşturucu bağımlıları ile mücadele etmek için binlerce personel, milyarlarca lira yatırım yapmak bizim için bir tercih değil, bizim için bir zorunluluktur. 

Bu topraklarda yaşamanın, bu coğrafyada ayakta kalabilmenin ve karakterimizin, anlayışımızın getirdiği zorunluluklar var. Bunların ekonomik zorlukları var mı? Elbette ki var. Bunların sosyal sorumlulukları elbette ki var. Ancak bu sorumluluklar, kafamızı kuma gömemeyeceğimiz, kaçamayacağımız, millet olarak varlığımız ile ilgili sorumluluklardır."

Türkiye'nin son 18 yılda sadece kalkınıp gelişmediğini, sadece otoyol, hastane ve üniversite yapmadığını, sadece savunma sanayinde dev adımlar atmadığını belirten Soylu, varlığı ile ilgili bütün bu sorumluluklarına da sahip çıktığını dile getirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesindeki eğitim faaliyetleri

İçişleri Bakanlığı olarak geçen yıl eğitim konusunda atağa geçtiklerine de değinen Bakan Soylu, Polis Akademisi Başkanlığı bünyesinde 2019 sonuna kadar toplam 3 bin 179 konu başlığında 2 milyon 939 bin 463 kursiyere eğitim verildiğini söyledi.

Soylu, bu yıl ise toplam 418 bin 953 personele hizmet içi eğitim verilmesinin planlandığını bildirdi.

Polis Akademisi Başkanlığınca bugüne kadar 84 ülkeye 2 bin 465 eğitim düzenlendiğini, 40 bin 844 yabancı kursiyerin eğitildiğini aktaran Soylu, bunun Türkiye'nin önemli başarı kalemlerinden olduğunu vurguladı.

2015 yılı sonrası eğitimlerde, öncesine oranla yüzde 115 artış olduğunu ifade eden Soylu, Polis Akademisi müfredatını da masaya yatırdıklarını, yeni adımların önümüzdeki günlerde atılacağını kaydetti.

#İçişleri Bakanı Soylu #pkk #terörist
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