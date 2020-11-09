Bakan Varank: Tüm dünyaya bir kez daha kanıtlayacağız

SAHA EXPO Sanal Fuarı'na video konferansla katılan Sanayi ve Ticaret Bakanı Mustafa Varank, "Yatırım ortamını daha güçlü hale getirmek için kamu ve özel sektördeki paydaşlarımızla çalışmalarımıza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Varank sözlerini şöyle sürdürdü;

YOİKK ile öngörülebilirliği daha da artıracak, Türkiye'nin güvenli liman olduğunu tüm dünyaya bir kez daha kanıtlayacağız.

Ayrıntılar gelecek...