Bakanlık duyurdu! İşte tatilin acı bilançosu
Bayram tatilinde meydana gelen kazaların bilançosu açıklandı.
GÜNDEM 05.08.2020, 11:20 05.08.2020, 13:21
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İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısında konuştu.
Çataklı, beş günlük bayram tatilinde 44 kazada 60 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Temmuz ayındaki operasyonlarda 5'i gri kategoride aranan 105 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
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