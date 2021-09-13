Bakü'de "Üç Kardeş 2021" tatbikatı başladı

Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan özel kuvvetleri Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de ortak askeri tatbikat gerçekleştiriyor. Tatbikata ‘Üç Kardeş 2021’ adı verildi.

GÜNDEM 13.09.2021, 11:17 13.09.2021, 12:53
Bakü'de "Üç Kardeş 2021" tatbikatı başladı

Üç Kardeş 2021’ ismi verilen TürkiyeAzerbaycan ve Pakistan‘ın ortak tatbikatı öncesinde düzenlenen törende üç ülkenin milli marşları seslendirildi, bayrakları göndere çekildi.

Azerbaycan Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Hikmet Mirzeyev, törende yaptığı konuşmada Azerbaycan, Türkiye ve Pakistan'ın yakın dost ve kardeş ülkeler olduklarını, bu ilişkilerin merkezinde üç ülke halklarının yakınlığının yattığını vurguladı.

Dünya’ya ‘dayanışma ve destek’ mesajı

Mirzeyev, Azerbaycan'ın 27 Eylül 2020'de Ermenistan silahlı kuvvetlerine karşı başlattığı 44 günlük karşı taarruzun ilk gününden itibaren Türkiye ve Pakistan'ın Azerbaycan'a gösterdiği dayanışma ve desteğin bunun kanıtı olduğunu söyledi.

Üç ülkenin ilişkilerini daha da güçlendirmek ve geliştirmek için önemli adımlar attığını belirten Mirzeyev, Üç Kardeş 2021 tatbikatının, üç ülkenin askerleri arasında geniş bir deneyim ve görüş alışverişi ve mesleki eğitimlerinin daha da iyileştirilmesine büyük katkı sağlayacağına emin olduğunu dile getirdi.

Tören, müzik ve dans gösterileriyle devam etti. Üç Kardeş 2021 tatbikatı 20 Eylül'e kadar sürecek.

#Türkiye #Azerbaycan #Pakistan #Üç Kardeş 2021 #AksuTV #AksuTVHaber
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