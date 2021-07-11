Bartın'da Delta varyantı nedeniyle Kurban Bayramı'nda yöresel etkinliklere kısıtlama getirildi
Bartın Valiliği, şehirde ve çevre illerde Delta varyantının görülmesi nedeniyle yeni kararlar aldı. Buna göre, Kurban Bayramı'nda köy ve mahallelerde toplu bayramlaşma, toplu yemekler ve güreş gibi etkinlikler yasaklandı.
Bartın Valiliği, Kurban Bayramı'na yönelik kararlar aldı. Valiliğin aldığı kararla, bölgede bir gelenek halinde uygulanan, köylerin ve mahallelerin toplu halde ve karşılıklı olarak birbirlerini ziyaret etmeleri, ziyaretlerde toplu yemek ve güreş gibi çeşitli etkinlikler yapılması yasaklandı.
VALİLİK'TEN AÇIKLAMA: DELTA VARYANTINA RASTLANDI
Valilik'ten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Ülkemizde Delta varyantı koronavirüs vakalarının görülmesi ve sayısı az da olsa ilimizde ve çevre illerde bu varyanta rastlanması nedeniyle, köy muhtarları da dahil olmak üzere konunun bütün taraflarıyla yapılan değerlendirmeler sonucunda, aile ve akraba arasındaki bayramlaşma etkinlikleri dışında, yöresel nitelikteki özel etkinliklerin tedbir olarak yapılmamasının uygun olacağı sonucuna varılmıştır."
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