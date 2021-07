Başkan Erdoğan Marmaris'te!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınlarından etkilenen bölgelerde incelemeler yaptı, ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"1400 personel görev yapıyor"

Marmaris'teki yangında hava araçlarının yanında 80 arazöz, 35 tanker, 31 iş makinesi, 176 hizmet aracı, 1400 personel görev yapmaktadır.

'2 kişi dışında yangından etkilenen vatandaşlarımızın hepsi taburcu oldu'

Sağlık Bakanlığı 38 ambulans ve 175 personelle vatandaşlarımıza yardımcı olmaktadır. Yangından etkilenen vatandaşlarımızın ikisi dışında hepsi taburcu edilmiştir.

"Tehlike altında olan mahalleler boşaltıldı"

Tehlike altında olan mahalleler boşaltıldı. Vatandaşlarımız güvenli yerleşim yerlerine aktarılmıştır. Barınma, gıda, temizlik malzemesi ve benzeri ihtiyaçlar için gereken her türlü tedbirin alındı ve her türlü ikmal mekanizması oluşturuldu.

"Şahin Akdemir kardeşimizi kaybetmiş olmamız en büyük üzüntümüz"

Yangında Şahin Akdemir kardeşimizi kaybetmiş olmamız en büyük üzüntümüzdür. Türkiye, Şahin’i ve onun gibi canı pahasına ülkesini korumanın mücadelesini verenleri asla unutmamıştır, unutmayacaktır.

"Milas'taki yangınla ilgili 1 kişi gözaltına alındı"

Milas'taki yangınla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. Ormanlarımızı yakanları bulup ciğerlerini yakmak boynumuzun borcudur.

"Her türlü kaybı telafi edebilecek güce ve imkana sahibiz"

Türkiye bu yangınların izlerini kısa sürede silecektir. Her türlü kaybı telafi edebilecek güce ve imkana sahibiz. Bu, siyaset konusu yapılacak bir mesele değil. Hiçbir vatandaşımızın mağdur olmasına müsaade edemeyiz. Can kaybı dışındaki her kaybı telafi edecek güce sahibiz. Yanan alanlarda fidan dikimine ilk yağmurla başlayacağız.

"Şu an itibarıyla 50 milyon lira ödenek gönderilmiştir"

Zarar tespitleri yapıldı, gereken yapılacak. Yangından etkilenen bölgelerde ortaya çıkan acil ihtiyaçları karşılamak için şu an itibarıyla 50 milyon TL ödenek gönderilmiştir.

Yanan ve hasar gören evlere öncelikle 50 bin liraya kadar eşya yardımı

Yanan ve hasar gören evlere öncelikle 50 bin liraya kadar eşya yardımı yapılacak, ev kiralayanlara kira yardımı yapılacak. Vergiler ertelenecek, SGK primleri ertelenecek, esnaf kredileri ödemeleri, tarım kredi ziraat borçları ertelenecek. Bir ay içinde evlerin yapımına başlayacağız.