Bayram tatilinde yollarda 30 kişi hayatını kaybetti

Kurban Bayramı tatilinin ilk 6 gününde yurt genelinde meydana gelen trafik kazalarında 30 kişi hayatını kaybetti, 210 kişi yaralandı.

GÜNDEM 22.07.2021, 16:49
Bayram tatilinde yollarda 30 kişi hayatını kaybetti

Kurban Bayramı tatilinin altıncı gününde yurdun çeşitli noktalarında meydana gelen kazalarda 9 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 58 kişi hastanelerde tedavi altına alındı.

Ayonkarahisar'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında ikisi çocuk 4 kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.

Burak Samet Ş. yönetimindeki otomobil, Afyonkarahisar-Konya kara yolunun 60. kilometresinde önünde seyreden Nasuh Kardaş'ın kullandığı hafif ticari araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç, karşı şeride geçerek Yasin Çetin yönetimindeki otomobilin üstüne düştü. Hakan Kara idaresindeki otomobil ile Ferdi Geniş yönetimindeki otomobil de kazaya karıştı. Kazada aynı aileden Yasin Çetin, Burcu Çetin, Zeynep Yaren Çetin ve Başak Çetin yaşamını yitirdi. Hafif ticari araç sürücüsü Nasuh Kardaş ile Kadriye Kardaş ağır yaralandı.

Yaralılar, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Cenazeler, otopsi için Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Burak Samet Ş. gözaltına alındı.

Adana'da bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Adana'nın Pozantı ilçesinde, Süleyman Yılmaz yönetimindeki kamyon, Pozantı-Çamardı kara yolunda karşı şeride geçerek otomobile çarptı.

Sürücü Süleyman Yılmaz, kaza yerinde hayatını kaybederken 3 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'daki kazalarda bir kişi öldü, 9 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da Yüksel Aytekin'in kullandığı otomobilin Şanlıurfa-Gaziantep otoyolunun 75. kilometresinde lastiği patladı. Aracını park ederek lastiği değiştirmek isteyen Aytekin'e aynı yönden gelen S.R. yönetimindeki tır çarptı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Aytekin'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde ise Altan Baloğlu idaresindeki otomobil, Şanlıurfa-Mardin kara yolu Sadun Paşa kavşağında, Levent Dağyıkan'ın kullandığı otomobil ve Gökhan Demir yönetimindeki ciple çarpıştı. Kazada yaralanan 6 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince hastanelere kaldırıldı.

Şanlıurfa'daki bir diğer kazada ise Fatih Doğan idaresindeki otomobil, Şanlıurfa-Akçakale kara yolunun 25. kilometresinde aniden ana yola çıkan Mehmet Demir'in kullandığı trafikten men edilmiş plakasız motosikletle çarpıştı. Kazada, otomobil şarampole devrildi, motosiklet ise metrelerce sürüklendi.

Yaralanan sürücüler ile otomobildeki İbrahim Aykut, 112 Acil Servis ekiplerince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Mehmet Demir'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Aydın'da bir kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Aydın'ın Didim ilçesinde ise Mehmet Günay'ın kullandığı otomobil, Didim-Akbük yolu Konya Kültür Sitesi Kavşağı'nda Emre Karşıgil idaresindeki otomobille çarpıştı.

Kazada sürücülerin yanı sıra araçlardaki İnci Günay, Yasemin Günay, Raşit Turan Taşdemir ve Furkan Efe Çil yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Didim Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Mehmet Günay, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Kahramanmaraş'taki kazalarda bir kişi öldü, aralarında çocukların da bulunduğu 10 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde de Kamil Kul yönetimindeki otomobil, Pınarbaşı Mahallesi Eshab-ı Kehf Caddesi'nde Sefa Atalay idaresindeki otomobil ile çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı ile bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, Erol Efe olay yerinde hayatını kaybetti, sürücüler ile araçlardaki Furkan Burak ve Firdevs Efe ile Dilara ve Elif Su Atalay yaralandı.

Yine Kahramanmaraş'ta Elbistan ilçesinde, iki ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Mersin'de bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Mersin'in Tarsus ilçesinde de Serkan Taş idaresindeki motosiklet, Tarsus-Mersin Otoyolu Kaleburcu Mahallesi'nde bariyerlere çarptı.

Sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesine kaldırılan Serkan Taş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yine Tarsus'un Gülek Mahallesi Kale Yolu mevkisinde meydana gelen kazada da M.K'nin kullandığı motosiklet devrildi. Kazada M.K. ile motosiklette bulunan A.D. yaralandı.

Muğla'da 5 kişi yaralandı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde İhsan Öğünç idaresindeki otomobil, Muğla-Denizli kara yolunun 14. kilometresinde yol kenarındaki çöp konteynerine çarparak şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile araçtaki Hasan Cüneyt Aydınlı, Erdal Erdede, Fikret Dayıoğlu ve Osman Akyol yaralandı.

Sakarya'da otomobil şarampole devrildi

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde de Kazımiye Mahallesi yolunda Mahir Bahadır yönetimindeki otomobil, yaklaşık 700 metrelik şarampole devrildi.

Sürücü Mahir Bahadır, eşi Erraha Sirco ve çocuğu Mert Ali Bahadır araçtan fırlarken olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ekiplerce halat yardımıyla bulundukları yerden kurtarılarak sağlık görevlilerine teslim edildi.

Baba Mahir Bahadır, anne Erraha Sirco ve çocukları Mert Ali Bahadır önce Pamukova Devlet Hastanesine, burada yapılan müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Öte yandan araç seyir halindeyken çiftin çocukları Mert Ali Bahadır'ın kontak anahtarını çıkardığı, bunun sonucunda direksiyonun kilitlendiği ve kazaya bunun neden olduğu ileri sürüldü.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde ise F.A. yönetimindeki otomobil, Kayseri-Sivas kara yolu Baltalar köyü yakınlarında tarlaya girdi. Kazada sürücü ile aynı aileden H.A, T.E.A ve E.N.A. yaralandı.

Samsun'da ise meydana gelen 5 ayrı trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Isparta Gönen'de de otomobille minibüsün çarpıştığı kazada 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Hatay Kırıkhan'da ise iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kurban Bayramı tatilinin ilk 5 gününde 21 kişi yaşamını yitirmiş, 152 kişi yaralanmıştı. Böylelikle tatilin 6 gününde ölenlerin sayısı 30 yaralıların sayısı 210'a ulaştı.

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