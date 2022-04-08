Bazı hayvan hastalıkları için tazminat kararı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan “Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tazminat ödenmeyecek hastalıklar

Buna göre, “ısıl işlem” tanımı yürürlükten kaldırılırken, “kuduz, sığırların nodüler ekzantemi, scrapie, sığırların süngerimsi beyin (BSE)” hastalıkları, tazminat ödenecek hastalıklar arasından çıkartıldı.

Muayene ettirilmeden ölen hayvanlar

Ayrıca şarbon (antraks) hastalığı hariç resmi veteriner hekime muayene ettirilmeden ölen hayvanlar için de tazminat verilmeyecek.