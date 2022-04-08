Bazı hayvan hastalıkları için tazminat kararı
Bazı hayvan hastalıkları, tazminat verilecek hastalıklar arasından çıkartıldı. Bunlar kuduz, sığırların nodüler ekzantemi, scrapie, sığırların süngerimsi beyin hastalıkları olarak sıralandı.
GÜNDEM 08.04.2022, 09:34
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan “Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Tazminat ödenmeyecek hastalıklar
Buna göre, “ısıl işlem” tanımı yürürlükten kaldırılırken, “kuduz, sığırların nodüler ekzantemi, scrapie, sığırların süngerimsi beyin (BSE)” hastalıkları, tazminat ödenecek hastalıklar arasından çıkartıldı.
Muayene ettirilmeden ölen hayvanlar
Ayrıca şarbon (antraks) hastalığı hariç resmi veteriner hekime muayene ettirilmeden ölen hayvanlar için de tazminat verilmeyecek.
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