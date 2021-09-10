Bazı okullarda PCR testi

Bakan Koca, "Belirtisiz vaka yaygınlığını anlayabilmek için sınırlı sayıda okulda yapılacak. Velilerimiz önceden bilgilendirilip onayları istenecek. PCR taraması, sağlıklı eğitim ortamının devamına ve olası hazırlığa yönelik" açıklamasını yaptı.

GÜNDEM 10.09.2021, 19:32
Bazı okullarda PCR testi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, haberi sosyal medya hesabından duyurdu. 

Bakan Koca, okullarda PCR testi yapılıp yapılmayacağıyla ilgili, "Belirtisiz vaka yaygınlığını anlayabilmek için sınırlı sayıda okulda yapılacak. Velilerimiz önceden bilgilendirilip onayları istenecek. PCR taraması, sağlıklı eğitim ortamının devamına ve olası hazırlığa yönelik. Çocuklarla, en deneyimli arkadaşlar buluşacak" dedi. 

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