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BBP Genel Başkanı Destici, Ordu'da gündemi değerlendirdi

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Ukrayna halkı, Ukrayna milleti kahramanca vatanlarını savunuyorlar. Takdire şayan, takdir ediyoruz ve bu denli vatanlarını kahramanca savundukları için de gerçekten bütün dünyanın da takdirini kazanmış vaziyetteler." dedi.

GÜNDEM 06.03.2022, 13:12
BBP Genel Başkanı Destici, Ordu'da gündemi değerlendirdi

Destici, Ordu'nun Ünye ilçesinde bir modaevinin açılışını gerçekleştirdi, ardından bir kafede gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Esnafın büyük çoğunluğunun sıkıntı çekseler de cirolarında düşüklük yaşasalar da maliyetler artsa da kanaat ve şükür sahibi, ahilik kültürüne sahip olduğunu belirten Destici, "Tabii ama bu şu demek değil, bize problemleri halının altına süpürme ya da görmezden gelme hakkı tanımaz. Biz meseleleri biliyoruz ve bu meselelerin çözümü için de elimiz taşın altında ve bu problemleri de mutlaka çözeceğiz, Cumhur İttifakı olarak çözeceğiz. Vatandaşımızın her sıkıntısını Allah'ın izniyle ortadan kaldıracağız. Bugün yaşadığımız bu zorlukları da yine birlikle beraberlikle hep birlikte aşacağız." diye konuştu.
Destici, mutlaka enflasyonu aşağıya düşürmeleri gerektiğini ifade ederek "Tabii bunun yolu üretimi, istihdamı, yatırımı ve ihracatımızı artırmaktan, daha doğrusu cari açığı kapatmaktan geçiyor. Bütçe açığını kapatmaktan geçiyor. Bunu mutlaka sağlamalıyız." ifadesini kullandı.
Bunu sağlamak için şu anda hükümetin devreye soktuğu üretim, yatırım, istihdam ve ihracat öncelikli ekonomik modeli desteklediklerini vurgulayan Destici, şöyle konuştu:
"Tabii birileri el ovuşturarak başarısız olunmasını bekliyorlar. Çünkü başarısızlıktan kendileri adına bir başarı planlıyorlar. Halbuki başarısızlık beklemek bütün insanlar, bütün ülke insanları, bütün devletin, bütün milletin aslında bir yerde kötülüğünü istemektir. Dolayısıyla bu başarısızlığın üzerine ya da halkın, milletin mutsuzluğu üzerine yeni iktidarlar inşa edeceğini düşünenlerin hesaplarında yanılacağına ve yine bu hesapları da milletimizin bozacağına ben yürekten inanıyorum."
Isparta ve Denizli'deki kadın ölümleriyle ilgili değerlendirmede bulunan Destici, "Sebep ne olursa olsun bir kadının öldürülmesi, darbedilmesi, boğulması, bıçaklanması, kurşunlanması asla kabul edilebilir bir şey değildir. Bu bir insanlık suçudur. Suçsuz yere bir kadını, bir canlıyı öldürmek, hele ki genç kızlar, küçük yaştaki çocukları kaçırıp tecavüz ettikten sonra öldürmek bunun suçu ölümdür yani. Bunun başka bir suçu olmaz." dedi.

- "Ukrayna'nın ve Ukrayna halkının yanındayız"
Destici, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşa işaret ederek Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının hiçbir gerekçesi olamayacağını vurguladı. Ukrayna halkının, Ukrayna milletinin kahramanca vatanlarını savunduğuna dikkati çeken Destici, "Takdire şayan, takdir ediyoruz ve bu denli vatanlarını kahramanca savundukları için de gerçekten bütün dünyanın da takdirini kazanmış vaziyetteler." diye konuştu.
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını reddettiklerini ve kınadıklarını aktaran Destici, şunları kaydetti:
"Eğer Rusya Ukrayna'da durdurulmazsa hiç şüpheniz olmasın yarın Türk devletlerine yönelecektir. Yetmeyecektir, Kars, Ardahan önlerine gelecektir. Çünkü Putin, Ukrayna işgal sebebini 'Lenin'in bıraktığı topraklarımızı geri alacağız' diye açıklıyor. Türk devletlerinin de durumu öyle. Kars, Ardahan da bize 1917'de anlaşmayla bırakılmış. Gözü boğazlarda. Boğazları da almak istiyor. Montrö’yü şu an biliyorsunuz delmeye çalışıyor. Türkiye’nin Montrö'yü delerek kendi lehine kararlar vermesini istiyor. Türkiye bugüne kadar Montrö’yü maddelerinde ne yazıyorsa, sözleşmenin gerekleri neyse ona göre uygulamıştır ve hiçbir devlet Türkiye'den bundan başka türlüsünü bekleyemez. Türkiye'de yapmayacaktır. Ancak Türkiye kendisi savaşın bir tarafı olursa, savaşan ülke yani muharip ülke olursa o zaman Türkiye elbette ki kendi lehine ve tarafı lehine birtakım uygulamalar yapar. O da yine sözleşmenin kendisine verdiği haklardan kaynaklanmaktadır."
Türkiye'nin bu savaşın resmi, hukuki olarak bir tarafı olmadığını ama vicdani olarak tarafı olduğunu anlatan Destici, bağımsız dost Ukrayna'nın ve Ukrayna halkının yanında olduklarını dile getirdi. Destici, şu ifadeleri kullandı:
"Birileri her ne kadar Rusçuluk, Moskofculuk, Mahoculuk yaparak Rusya’nın bu işgal girişimini, bu savaş ilanını, insanları öldürmesini mazur göstermeye çalışsa da, hatta Peygamber Efendimizi de ağızlarına alarak ki bu bir hakarettir aynı zamanda tüm Müslümanlara, Resulü Ekrem efendimize. Rusya'yı İslam ordusuna, Peygamber Efendimizin sahabelerine, onların Bedir ve Uhud savaşıyla özdeşleştirmesi gerçekten büyük bir ahlaksızlıktır. Büyük bir hakarettir. İslam tarihine ve peygamberimize hakarettir. Bunu da reddediyoruz. Bunu da kınıyoruz. Çünkü verdiği savaşlarda asla böyle bir benzetme olamaz. İslam ordusu Peygamberimizin sahabesi, ordusu saldıran değildi, savunan taraftı. Eğer o Rus ve Çin savunucusu Marksist, Mahocu kafaya sahip olanlar eğer Rusya’yı ya da Rus saldırılarını bir yere benzetmek istiyorlarsa, benzetecekleri yer müşriklerdir. Çünkü saldıran taraf onlar olmuştur."
Rusya'nın bir an önce saldırılarını sona erdirmesi, ateşkesin sağlanması, müzakerenin olumlu sonuçlanması ve bu savaşın bir an önce nihayete erdirilmesini arzu ettiklerini aktaran Destici, "Biz bölgemizde savaş olsun istemiyoruz. Barış istiyoruz, huzur istiyoruz, kardeşlik istiyoruz." dedi.

#Büyük Birlik Partisi #Ordu #Ukrayna #Gündem
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