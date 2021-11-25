BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, TBMM'de basın toplantısı düzenledi
Destici, "Ekonomimiz, Türkiye'de bir iktidar değişikliği isteyen, bunu açıklıkla ifade eden, bu yönde ellerindeki tüm enstrümanları Türkiye aleyhinde kullanan uluslararası finans çevrelerinin kuşatmasının etkilerini de yaşıyor" dedi.
GÜNDEM 25.11.2021, 12:09
Siyasi rant devşirmek için sokağın teşvik edilmemesi gerektiğine dikkati çeken Destici, erken seçimin de ülkeye bir faydasının olmayacağını söyledi. BBP Genel Başkanı Destici, ekonomik kurtuluş savaşının yanında olduklarını bildirdi. Yüzde 50 artı 1 oranının, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin birinci şartı olduğunu anımsatan Destici, "50 artı 1, bu sistemin en önemli maddesidir. Bundan vazgeçilmesi mümkün değildir. 50 artı 1'den vazgeçmek, bu sistemden vazgeçmek anlamına gelir." diye konuştu.
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