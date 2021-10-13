Bekir Pakdemirli: Yanan alanları tekrar ağaçlandıracağız

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Orman Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen İklim Değişikliği Sürecinde Orman Yangınları Çalıştayı’na katıldı.

Pakdemirli, yaz boyunca süren orman yangınları sebebiyle kül olan yeşil alanlara yönelik açıklamalarda bulundu.

"YANAN ALANLAR BAŞKA BİR AMAÇLA KULLANILAMAZ"

Bu alanların tekrardan yeşillendirilmesinde izlenecek yol ve yöntemleri anlatan Pakdemirli, şu ifadeleri kullandı:

"Anayasanın 169'uncu maddesi bize şunu net olarak söyler; 'Yanan alanlar tekrar ağaçlandırılır ve başka amaçla kullanılmaz' nokta.

"YEŞİL VATANIN PARÇASI HALİNE GETİRECEĞİZ"

Yanan alanları tekrar ağaçlandırarak, Yeşil Vatanın bir parçası haline getireceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın.

"3 ŞEKİLDE YEŞİLLENDİRECEĞİZ"

Bu alanları üç şekilde yeşillendireceğiz; ilk olarak arazi yapısına göre doğanın kendini yenilemesine müsaade edeceğiz veya sahadaki mevcut tohumların çimlenmesini bekleyeceğiz. Son olarak da arazi hazırlığı yapmak suretiyle fidanlarımızı toprakla buluşturuyor olacağız."