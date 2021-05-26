BioNTech aşıları Türkiye'de

Türkiye'de aşılama takvimi işliyor, aşı tedariki ise hızlanıyor. 100 milyon doz Çin aşısı Sinovac, 120 milyon doz Alman BioNTech ve 50 milyon doz Rus Sputnik aşıları için anlaşmalar sağlanmıştı.

Bu yıl için toplam 120 milyon doz aşı göndermesi beklenen BioNTech yeni parti aşıları teslim etmeye başladı. Aşılar Ankara'ya ulaştı.



Bugüne kadar 6,1 milyon doz BioNTech aşısı gelmişti. Haziranda buna ek olarak 30 milyon doz aşı gelecek. 15 Haziran’a kadar 14,2 milyon doz BioNTech aşısının getirileceğini, geçen hafta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, BioNTech Kurucusu Uğur Şahin’in de katıldığı Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamıştı.

Daha önce eksi 80 derecede saklanması gerektiği belirtilen BioNTech aşısına ilişkin Avrupa İlaç Ajansının "BioNTech aşılarının saklama koşullarında değişiklik olduğu ve aşı dolaplarında 2-8 derece arasında 5 gün yerine 1 ay saklanabileceği"ni açıklamasının ardından aşılamada izlenen yol haritası, Sağlık Bakanlığınca yeniden değerlendirmeye alındı.

Aile sağlığı merkezlerinde de uygulanacak

Yeni kararla BioNTech aşıları da Sinovac gibi Aile Sağlığı Merkezlerinde hekimlerin gözetiminde yapılabilecek.