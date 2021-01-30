Boğaziçi üniversitesindeki çirkin görüntüye soruşturma!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olay sonrası hemen harekete geçti. Başsavcılık resen soruşturma başlattı.

Soruşturmanın halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama suçundan açıldığı açıklandı.

İçişleri bakanı Süleyman soylu üniversitede kabe fotoğrafını yere seren 4 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Boğaziçi üniversitesi rektörlüğü de olaya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada idari soruşturmanın başlatıldığı duyuruldu.

Cumhuriyet Başsavcılığı kararıyla Boğaziçi Üniversitesi Güzel Sanatlar Kulübünde arama yapıldı. yapılan aramada söz konusu resmin asıldığı taşınabilir sunta pano ve çeşitli eylemlerde kullanılan afiş ve pankartlar bulundu.

Boğaziçi Üniversitesi LGBTi+ Kulübünde yapılan aramada ise PKK terör örgütü amblemli ve propaganda içerikli yasaklanmış bir kitap, LGBTİ bayrakları ile eylemlerde kullanılan çeşitli afiş ve pankartlar ele geçirildi.

Öte yandan gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi.