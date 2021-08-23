Bozkurt'ta sel felaketinin yaralarını sarmak için çalışmalar devam ediyor

İlçede 11 Ağustos'ta şiddetli yağışların ardından yaşanan sel, can kayıplarının yanı sıra büyük çapta hasara yol açarak felakete dönüştü.



Selden etkilenen bölgelerde hayatın normale dönmesi için AFAD, UMKE, DSİ, Karayolları, İl Özel İdaresi, jandarma, emniyet, sahil güvenlik, belediye ekipleri ve ilgili birimlerce başlatılan çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun koordinesinde bakanlıklara ait birimler, bölgedeki yaraların sarılması için çalışmalarına ilk günden bu yana aralıksız devam ediyor.



Selde hasar gören binaların bazıları yıkıldı.



Arama çalışmalarının da sürdüğü ilçede, ekipler, hava, kara ve denizden kayıpları arıyor.



Selde kaybolan vatandaşları arama çalışmaları sürüyor



İlçede sel sularında kaybolan vatandaşların bulunması için başlatılan arama çalışmalarına AFAD, UMKE, jandarma, emniyet, sahil güvenlik ekipleri katılıyor.



Çalışmalarda arama kurtarma ve kadavra köpekleri de kullanıyor.



Arama çalışmalarında kullanılan köpeklerden biri de "Spot". Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığında görevli kadavra köpeği Spot, sel bölgesinde zorlu şartlarda görev yapıyor.



Çamur içinde geçen görevin ardından Spot güzelce yıkanıyor.



Ezine Çayı'nın denize döküldüğü noktada arama yapan Spot'u, görevli jandarma personeli, hortumla yıkadıktan sonra, yorgun köpeğe elleriyle su içirdi.