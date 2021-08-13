Bozkurt’ta sel ile birlikte sürüklenen araçlar görüntülendi

Türkiye, yaz aylarında felaketleri yaşamaya devam ediyor.

Önce yangın, şimdi de sel…

Can kaybının 27’ye yükseldiği Batı Karadeniz bölgesinde tahliyeler sürerken, Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinden gelen bir görüntü acı tabloyu bir kez daha gözler önüne serdi.

ONLARCA ARAÇ SÜRÜKLENDİ

Sağanak ile birlikte taşan Ezine Çayı’nın suları, evlerin ikinci katlarına kadar yükselirken; onlarca araç sürüklendi.

O anlar kameralara böyle yansıdı.