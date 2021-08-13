Bozkurt’ta sel ile birlikte sürüklenen araçlar görüntülendi
Batı Karadeniz’deki sel felaketinde can kayıpları artarken, Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde sürüklenen araçlar anbean kameraya yansıdı.
GÜNDEM 13.08.2021, 10:21
Türkiye, yaz aylarında felaketleri yaşamaya devam ediyor.
Önce yangın, şimdi de sel…
Can kaybının 27’ye yükseldiği Batı Karadeniz bölgesinde tahliyeler sürerken, Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinden gelen bir görüntü acı tabloyu bir kez daha gözler önüne serdi.
ONLARCA ARAÇ SÜRÜKLENDİ
Sağanak ile birlikte taşan Ezine Çayı’nın suları, evlerin ikinci katlarına kadar yükselirken; onlarca araç sürüklendi.
O anlar kameralara böyle yansıdı.
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