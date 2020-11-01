Burhan Kuzu vefat etti
Koronavirüse yakalanan anayasa hukukçusu ve AK Parti eski milletvekili Burhan Kuzu vefat etti.
GÜNDEM 01.11.2020, 09:17
AK Parti kurucu üyelerinden biri olan Burhan Kuzu kısa bir süre önce koronavirüse yakalandı.
İstanbul'da hastanede tedavisi sürdürülen Burhan Kuzu yaşam mücadelesini kaybetti.
3 dönem AK Parti İstanbul Milletvekilliği ve Anayasa Komisyonu Başkanlığı yapmıştı.
AK Parti Merkez Karar Yürütme Kurulu üyesi olan Burhan Kuzu, iki çocuk babasıydı.
65 yaşında hayata veda eden Burhan Kuzu'nun İstanbul'da toprağa verilmesi bekleniyor.
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