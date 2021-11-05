Burs ve kredi başvuruları başladı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2021-2022 eğitim öğretim dönemi burs ve kredi başvurularının başladığını açıkladı.

GÜNDEM 05.11.2021, 11:43
Burs ve kredi başvuruları başladı

Bakan Kasapoğlu, Instagram hesabından yaptığı canlı yayınla, 2020-2021 eğitim öğretim yılında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı'na girerek ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan öğrenciler ile halen bir yükseköğretim programına devam eden ara sınıf öğrencileri ve yurt dışında öğrenim gören Türk vatandaşlarının burs-kredi başvurularının başlatıldığını duyurdu.

Bugün başlayan başvurular, 8 Kasım Pazartesi günü saat 23.59'a kadar "e-Devlet" üzerinden yapılabilecek. Başvuran öğrencilerin, e-Devlet'teki başvuru indeks sayfasını okuyup, onaylaması gerekiyor. Başvuruda değişiklik yapmak isteyen öğrenciler, son güne kadar bilgilerini güncelleyebilecek.

En önemli kıstas başarı

Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda başvuru yapan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek.

Yapılacak değerlendirme sürecinde, öğrencilerin başarı durumu yüzde 40 oranında dikkate alınıyor. Yükseköğrenime ilk defa giren öğrencilerin ÖSYM tarafından hesaplanan puan türü ve puanı, ara sınıflarda ise yükseköğretime kayıt yaptırdığı tarihteki puan türü ve puanı üzerinden hesaplanıyor.

Bunun yanı sıra üniversite yerleştirme sınavında sayısal, sözel, eşit ağırlık ve dil puanında ham puan bazında ilk 100'e giren öğrencilere normal burs tutarının üç katı burs verilecek.

Şehit ve gazi yakınları ile yüzde 40'ın üzerinde engeli bulunanlar, anne ve babası vefat edenler, sevgi evlerinde koruma altında ortaöğrenimlerini tamamlayanlar, Darüşşafaka lisesinde ortaöğrenimini tamamlayanlar ile aktif milli sporcu öğrenciler, değerlendirmeye girmeden burs hakkından yararlanabilecek.

#Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu #20212022 eğitim öğretim dönemi burs ve kredi başvuruları
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