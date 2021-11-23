Cem Yalıtımdan enerji israfına kesin çözüm!

Özellikle evlerde kullanılan enerjinin yüzde 80'i ısıtma ve soğutma için harcanıyor. Bu enerjinin yarısı ısı yalıtımı olmadığı için boşa gidiyor.

Yazın dahi enerji maliyetini önemli ölçüde düşüren yalıtımla (mantolama) hem aile bütçesine hem de ülke ekonomisine büyük katkı sağlanıyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Cem Yalıtım ve İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Cem Çelik “Binalardaki mantolamanın hem yaz hem de kış aylarında önemli etkisi olduğunu” söyledi.