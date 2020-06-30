CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaoğlu, gündeme dair açıklamalar yaptı

"TARSİM ÖLÜ DOĞMUŞ VAZİYETTE"

Tarım alanında yapılan desteklerin yetersiz olduğunu söyleyen kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

Buradan bütün çiftçilere sesleniyorum. Bir siyasal iktidar ben çiftçime destek veriyorum diyorsa bunun yolu var. Cumhurbaşkanlığı’nın acil sistem ödeneği var. Karşılamıyorsa çiftçisini sevmiyor demektir. Tarsim ölü doğmuş vaziyette. Türkiye genelinde 197 milyon dekar ekiliyor, 171 milyon dekar ekili alan Tarsim kapsamının dışında.

ÜLKÜCÜLERE SESLENDİ

kılıçdaroğlu konuşmasının devamında ülkücülere seslendi neden sessiz kalıyorsunuz diye sordu.

Çorlu’daki tren kazasından sonra Meclis’te bir araştırma komisyonu kuralım kazaların nedenlerini araştıralım dedik, uygun görmediler. Özellikle Trakya’daki ülkücü kardeşlerime sesleniyorum. Adaletten yanaysanız şu soruyu sormalısınız; çocuklarımız ölüyorsa neden sadece CHP ve İYİ Parti savunuyor, neden bizin partimiz de sesini çıkarmıyor?

Kılıçdaroğlu barolarda yapılacak düzenlemelere ilişkinde sert tepki gösterdi.